環保署於今(1日)下午舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿專案小組第3次初審會議」，許多環團在會前於環保署前譴責整體天然氣接收站興建政策未能妥善規劃，第四接收站被填海造陸18.6公頃面積將導致基隆外木山海域與漁業資源遭受嚴重破壞，不要讓四接成為下一個公投。

環團今日共同召開「國營企業惡性競爭、天然海岸被迫犧牲——海洋與生態要守好、接收站政策全面檢討」記者會，時代力量立委陳椒華表示，天然氣第四接收站計畫設在協和電廠外海，也就是在外木山海岸的起點，興建突出海岸近一公里高14公尺的堤防，並在堤防內填海造陸18.6公頃，相當於443個籃球場面積，作液化天然氣船卸收碼頭，大面積的填海造陸將會埋掉7萬多株珊瑚、趕走上萬尾魚類和以此處為棲地的保育類玳瑁龜、綠蠵龜，甚至牽動北部三分之二重點漁場北方三島的漁業資源。

時代力量立委邱臣遠指出，協和火力發電廠在基隆市中山區基隆商港的旁邊，台電要將燃燒重油機組改成燃氣機組，這當然對環境是好的發展，但代價卻是要犧牲基隆僅存5％有限的天然海岸，填海造陸18.6公頃，更是直接滅絕7萬多株稀有的高緯度基隆珊瑚礁生態，台電連要求填海區域移動50公尺都沒有商量餘地，「這真的欺負基隆市民，吃人夠夠！」

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，百年海田養育了多少世代的居民，海洋生態系複雜的結構非我們可以預期與複製的，迴避這18.6公頃的海洋是我們最好的方案，應採行降低環境傷害的能源轉型方案，降低對地方觀光與生態的衝擊，拒絕填海造陸。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，據最新民調，藻礁公投是會過關的，代表了民意非常期待守護海岸與下一代重要資源，經濟部不應讓國營企業主導能源轉型，要儘速檢討，不要讓四接成為下一個公投，奉勸台電放棄本位主義，及早促成三、四接整併在更適合的地方。