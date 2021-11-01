台中縣市合併已經10年，市議員李天生1日在 民政業務質詢時抨擊，台中市門牌更新作業遲緩，目前各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，一市多制，嚴重破壞市容景觀，要求市府重視處理。民政局長吳世瑋表示，縣市合併之初，原中縣市門牌數約112萬面，更新預算高達1億多元，以每年編列500萬元預算，逐步完成全市門牌全面換新工作。

李天生指出，大里地區計有3種門牌 內容不一，分別是「大里鄉」、「大里市」、「大里區」；其中「大里鄉」、「大里市」舊式門牌，並未拆除，民眾用貼紙遮掩或自行塗鴨修正蔚為奇觀，這種現象普遍存在原縣區。

李天生表示，各地門牌標準不同，有些門牌只有「路名」，沒有「行政區」及「里別」；有些門牌有「行政區」，沒有「里別」；有些門牌則有「市徽」圖樣及「英文對照標示」。

「各地門牌格式不一」，李天生說，分3種大小，分別是(1) 21公分＊15公分：巷弄住戶、大樓2樓以上住戶。(2) 26公分＊17公分：路街旁房屋。(3) 42公分＊30公分：主要道路交叉口、重要機關。

對縣市合併多年，台中現有門牌還存在「新舊併陳」的現象，計原縣府製作的門牌，有合併後製作的門牌，也有2020年重新製作的門牌，出現新舊併陳，缺乏一致，形同「、一市多制」，影響市容景觀。

李天生強調，台中市門牌格式、內容紊亂，一變再變，新舊併陳，一市多制，讓外界觀感不佳，沒有直轄市的格局，要求訂定期程表，向市民說明何時完成全部門牌更新作業？同時希望不要再有變化，製造困擾。

吳世瑋表示，縣市合併之初，原台中縣、市門牌數約112萬面，更新預算高達1億多元，經費龐大，且合併時各項政事預算需求急迫，故採逐年編列預算，配合初、補編、換發作業

，以每年編列500萬元預算，逐步完成全市門牌全面換新工作。

民政局表示，順應民意，自去年起台中市門牌格式增列「行政區」及「里別」，為加速汰換，民政局將爭取預算儘速統一全市門牌，也請議會多加支持。