受美股激勵，台股1日早盤開高後呈現狹幅震盪整理，光電及電子零件獲買盤持續進駐，大盤重回季線及萬七大關，終場上漲0.48％，收17068.24點。

台指期上漲133點至17079點。價差方面，台指期轉為正價差11.76點，電子期轉為正價差1.29點，金融期轉為正價差0.13點。

現貨部分，三大法人賣超29.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2017口至8160口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1758口至22084口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1228口至8890口。

永豐期貨指出，觀察主要權值股，台積電一路在平盤遊走，終場收平盤590元，聯發科、大立光為盤面多頭指標，分別上漲0.99％、1.93％，而受惠於元宇宙題材持續發威，宏達電再飆漲停。

鋼鐵、金融為盤面弱勢族群，金控雙雄國泰金、富邦金分別下跌0.86％、0.68％。

整體來看，投資人靜待聯準會利率決議及非農就業數據，市場觀望情緒升高。