美國第三季GDP年化季比初值成長2.0％，低於預估，9月核心PCE通膨年增率3.6％、維持在30年高點，通膨與升息預期持續高漲，所幸企業財報利多激勵美股三大指數續創歷史新高，全球股市上漲。

依據彭博資訊統計，截至10月29日過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近周資金淨流入346億美元，主要流入美國股市268億美元，全球、中國、歐洲、亞太及新興市場股市亦分別有22.3億、15億、14億、9.1億及1.9億美元的資金淨流入，而日本及拉美股市則分別為8.1億及0.2億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，企業財報利多激勵全球股市10月上漲5.13％、創去年11月以來最大單月漲幅，其中美股三大指數漲幅介於5.9％～7.3％，扮演多頭先鋒。

展望11月，盤勢將聚焦景氣、通膨、供應鏈短缺、央行貨幣政策及聯合國氣候峰會（COP26）能否達成具體決議。

尤其受到通膨可能維持高檔更長時間，加拿大央行宣布結束購債計畫，並表示升息可能比原先預期的2022年下半年提早，高盛證券也將聯準會升息預估時點提早至2022年7月，預估明年11月將第二度升息，之後每年升息兩次。若通膨及主要央行貨幣政策緊縮擔憂加劇，可能牽動金融市場波動加大。