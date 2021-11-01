台股已經連續5個交易日都保持在萬七關卡左右，目前上方被半年線所壓抑，但股市的本質還不錯，因為股較債券強，且電子類股偏強，雖然大多集中在中小類股在表現，但是新台幣偏強，因此各股較有表現，短線台股維持區間整理格局且不會有大跌風險。

外資現貨賣超31億，期貨淨空單減少至22084口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權做布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2000餘口，今天賣權OI增量稍稍較買權OI多一些。

周選方面，賣權OI增量則是買權OI增量的一倍之多，周賣權OI大於周買權OI差距為1萬2000多口。

群益期貨指出，外資現貨作空、期貨少量回補空單，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏空。技術面台股上方有半年線反壓，而目前表現大多以中小電子類股為主，相較之下，大型權值股少有表現，短線台股將續作區間震盪整理。