疫後自煮風氣盛行，但要有好的廚具才能幫助你的廚藝更上層樓，義大利精品品牌品Lagostina樂鍋史蒂娜，近期於MOMO購物網獨家限量推出DELIZIOSA組合，四種鍋具組合滿足各式料理需求;而德國精品餐廚品牌WMF則針對牛排推出Steak Profi牛排專用陶瓷平底煎鍋，讓料理新手也能輕鬆掌握製作外層酥脆、內在柔軟的牛排料理。

Lagostina樂鍋史蒂娜六件組，包括四種鍋具滿足各式料理需求。（Lagostina樂鍋史蒂娜提供）

Lagostina樂鍋史蒂娜此次推出的六件組，內容包含16公分單柄平煎鍋、24公分雙耳燉鍋、16公分單柄醬汁鍋、24公分雙耳湯鍋、玻璃鍋蓋兩個，包辦煎、煮、炒、炸、燉、悶等料理方式，且其鍋身皆採用Lagoseal @plus，全身18/10頂級不鏽鋼製作，三層鋁鋼夾合鍋底，均勻導熱的鋁合金導熱力提升，節省烹飪時間，適用各種爐具，舉凡瓦斯爐、電爐、黑晶爐或電磁爐都可應用，該組合原價2萬5000元，促銷價9980元，現於ＭＯＭＯ購物網獨賣6990元，，再加上雙11優惠再下殺4990元。

WMF Steak Profi 牛排專用陶瓷平底煎鍋 28cm，原價9980元，特價7500元。（WMF提供）

在家烹飪牛排除了優質的牛排外，需要一個蓄熱性高、受熱均勻的平底鍋，方能協助製作美味的牛排，WMF Steak Profi牛排專用陶瓷平底煎鍋，獨創速熱技術，提供優異均勻的導熱效能，通用鍋底適用於各式爐具，輕量化三層鍋身能急速調節鍋面溫度，使肉品均勻受熱並保持高溫，同時在外表形成酥脆表皮；獨家DuraQuarz陶瓷表層不含PFOA(全氟化合物)，料理安心外，不沾表層更讓料理不易沾黏、鍋體好清洗；符合人體工學的不鏽鋼把手設計，耐熱溫度高達400°C，可在料理煎炸後直接將送入烤箱中烹飪，一鍋到底，料理更輕鬆，現值新品上市期間，全台門店可享75折優惠。