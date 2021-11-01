解封腳步逐漸逼近，居家服務需求持續攀升也回不去了，中保科技集團啟動歷年最大規模徵才推薦計畫，開出至少150人職缺，且為了延攬優秀人才並照顧員工，維持人力資源穩定，近期更加碼推出舉薦人才獎勵活動辦法，只要在職員工成功推薦新人，就可獲得5000元的高額獎金。

疫情趨緩，中保科技集團仍持續全力持續配合政府施打疫苗政策，鼓勵在職員工接受公費疫苗施打，目前全台員工已接種兩劑疫苗覆蓋率已高達79.8％，集團關係企業的疫苗覆蓋率則達到64.9％；同時今日也宣布每人加碼萬元獎金，啟動「大徵才計畫」，爭取優秀人才加入中保科團隊。

根據中保科統計至10月30日資料，中保科總公司員工應施打人數為2445人，第一劑加第二劑疫苗的集團總接種次數達2000次。中保科技副董事長林建涵表示，中保科全台員工整體疫苗覆蓋率達到79.8％，要讓客戶或供應鏈合作廠商也安心，且仍嚴格落實防疫規範，為台灣防疫持續努力。

為了吸引優質人才，中保科人資部也宣布，因此全面提高舉薦獎金至5000元，凡於2021年9月至同年12月底到職者，只要推薦人才順利獲得晉用，且擔任正職，滿6個月、12個月時，舉薦人、受薦人都仍在職，舉薦人都可獲頒一次5000元舉薦獎金，也就是最多可獲得10000元獎金，計畫到12月底。

中保科人資部表示，中保科對基層新進員工的評鑑是看能力，不看學歷。只要憑自己的本事通過檢定，依單位不同最高可每個月領取技能獎金5000元，像是南部有位基層同仁，用一年的學習熱忱就拿到最高的技能獎金，每年替自己爭取多出6萬元的額外收入，歡迎有志青年一同加入中保科技的大家庭，找到屬於自己的一片天。