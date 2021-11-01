前年「館長」陳之漢在他的直播頻道中，用不雅字眼飆罵藝人吳宗憲，陳依公然侮辱罪判拘役58天，可易科罰金確定；吳提民事求償， 台北地方法院判決陳須賠償吳精神慰撫金80萬，及在臉書粉絲專頁連登3天道歉聲明，陳不服提上訴。

高院1日開庭審理，陳的律師表示，沒有故意侵害吳宗憲的名譽，且吳是藝人應有接受公評的包容態度；庭末法官諭知擇日再開庭。

本案導因吳宗憲2019年8月5日稱網紅沒素質，館長不服氣，3天後 開直播反擊，除飆罵髒話並嗆吳「你連屁都不如嘛」等語。吳提告刑 事究責，並要求民事賠償。

刑事部分，北院依公然侮辱罪判館長拘役58天，可易科罰金，緩刑 2年；判決確定後向公庫支付10萬元。因陳及檢方都未上訴，去年10 月有罪定讞。

民事部分，吳宗憲原求償100萬，但他認為館長刑事判決有罪後， 仍在直播中持續嘲諷他，未見悔意，也沒有移除相關罵人影片，加碼提告求償200萬，並得公開道歉。

北院民庭檢視直播錄影畫面後，認定館長在逾百萬人訂閱的頻道中 ，反覆用「三字經」等穢語辱罵吳，且影片觀看次數9萬多次，讓吳 宗憲感覺難堪痛苦，同時至今未道歉，沒有反省及悔意，判館長 須賠精神慰撫金80萬，並在其頻道及臉書公開道歉。