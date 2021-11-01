天氣逐漸轉涼，來上一碗熱呼呼的湯品，既暖身又暖心，不過由於湯品吸收不少食材精華，加上調味料，整體熱量不低，讓許多減肥民眾卻步。但實際上湯品並非不能喝，營養師夏子雯就分享了4個喝湯秘訣，讓你越喝越瘦、不怕胖。

營養師夏子雯在臉書粉專表示，湯品隱藏的熱量不容忽視，尤其是暖冬必備的麻油雞湯，可說是熱量大魔王，一人份的熱量就高達450大卡，其它像是十全排骨湯也有220大卡。至於看似清淡的味噌豆腐湯，鈉含量最高，需要注意攝取份量。

那麼究竟要怎麼選擇湯品才不會越喝越胖？夏子雯分享4個祕訣，首先可以選擇蔬菜、海鮮為基底原料，熱量較低；其次，喝湯之前撈去表面的浮油再享用，可減少油脂攝取。

再者，湯品盡量選擇口味清淡、較不鹹的，有助於減少鈉含量攝取；最後她提醒，湯頭越清澈，熱量就越低，常見的湯頭熱量由低至高分別為：昆布、蔬菜／菌菇、藥膳、豚骨湯、牛奶、麻油、麻辣。

此外，夏子雯特別推薦了3道低卡又健康的湯品，分別是薑絲蛤蜊湯、紫菜蛋花湯以及蘿蔔玉米湯，讓你吃得健康又不怕胖。