呂姓機車騎士今年1月在台北市區「鑽車陣」，不慎擦撞停等紅燈的小轎車後照鏡，他停了大約2、30秒，對方都沒有反應，因此離開現場，未料事後被開肇事逃逸罰單，挨罰3000元並吊扣駕照。呂男提告救濟，台北地院行政訴訟庭認為，汽車駕駛當下無究責的具體作為，難認呂男有肇逃意圖，因此判呂男勝訴，可上訴。

呂男今年1月2日下午5時許，騎機車行經忠孝東路四段、光復南路口，擦撞1輛停等紅燈汽車的左側後照鏡，卻仍繼續騎到機車停等區，待綠燈後離開現場。汽車車主隔天向警方報案，並提供行車紀錄器畫面。

警方依畫面舉發呂男「駕車肇事，無人受傷未依規定處置而逃逸」，台北市交通事件裁決所因此裁處呂男3000元罰鍰，吊扣駕照1個月，並應參加道路交通安全講習，呂男不服，循序提起行政訴訟。

呂男主張，擦撞當下，他的機車後照鏡完全沒有歪斜，顯見事故十分輕微，且當時他先暫停了幾秒，坐他後面的妻子先跟汽車駕駛舉手致歉，他再騎到機車停等區等紅燈2、30秒。

呂男說，整個過程對方都沒有搖下車窗、按喇叭，或其他有意要對他究責的行為，他才離開，完全沒有想要肇逃。對方是事後發現後照鏡卡卡的，為了請保險公司處理，才會報警。因此請求撤銷吊照、參加講習的處分。

法官勘驗行車紀錄器畫面，案發當下汽車乘客有問「你跟他講一下啊」、「可以叭他嗎」等語，駕駛僅說「不用啦，等下我下車看」，足認駕駛當下確實沒有究責的具體作為，且汽車後照鏡外觀只有輕微刮痕，情節輕微。

法官認為，因汽車駕駛無究責作為，呂男自認可以離去，尚能理解，雖然處置或欠周全，但難認有肇逃意圖，且駕駛到庭作證也表明不追究呂男責任，因此採信呂男主張，判他勝訴。