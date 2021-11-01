前球星何守正與女星小嫻(黃瑜嫻)當初交往2年決定結婚，不料甜蜜感情5年年變調，2人在2018年7月正式簽字離婚，各自安好，如今事業、生活穩定的何守正，今突發文透露73歲母親要緊急進行大手術，希望大家放下過去的成見，無論喜不喜歡他，都請幫何媽媽集氣。

何守正與小嫻離婚已3年，如今兩人各過各的，也先後找到人生新重心，小嫻離婚後積極耕耘演藝事業，接演戲劇作品《女兵日記》表現亮眼，去年夏天桃花再開，大方認愛金剛，何守正方面則是專注於發展健身事業，以鍛鍊自己作為最好的品牌行銷，兩人後續都順利走出離婚陰霾，過得充實。

今天稍早何守正突在臉書po文，貼出兩張照片，一張是跟媽媽的合照，一張是他牽著媽媽貼著紗布的手，透露其實媽媽不舒服住院多日，今早醫生決定要讓她動大手術，「73歲要做大手術，加上很多的慢性病，老實說我真的蠻擔心的」，因此才上來麻煩大家幫忙，「不管你是喜歡我還是討厭我的人，現在請用力幫何媽媽祈禱，謝謝你們！」，眾網友及星友郭彥均、張文綺等，也立刻在留言區發言給予支持。

事實上2017年何守正與小嫻鬧婚變，演變成雙方親友的互批互鬥，引發全台關注，當時就傳何媽媽因為這檔事而中風，而早前何守正曾談到媽媽的近況，表示何媽媽有慢性病問題，個性容易緊張，又遇上疫情，因此不但吃不多也比較少出門走動，結果越來越瘦，但上個月中旬他在臉書曬母子照，當時何媽媽還被讚氣色、精神不錯，不料才半個月就演變成住院緊急開刀，讓人好擔心。