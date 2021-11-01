即使全球疫情進入後期，但新冠肺炎造成的經濟衝擊仍在持續，尤其全球供給鏈緊繃的狀況相當嚴重，美國運輸部長Pete Buttigieg點出，除非徹底解決新冠肺炎疫情，否則供不應求問題將會持續出現，只有疫情結束才會好轉。

Business Insider報導，Pete Buttigieg再次針對美國供應鏈危機發表看法，「我們的經濟中還有很多事情正在發生，包括供應鏈的扭曲與中斷，這就是為什麼我們在短期內，能為經濟做最好的事情，是徹底解決新冠肺炎疫情，因為供應鏈問題會直接影響價格，這顯然是疫情的直接後果。」

Pete Buttigieg舉出三個影響供應鏈的主要因素，包括過多的需求、有限的供應量及新冠肺炎疫情，即使任何公司或政府多麼優秀，都會在這種極端的狀況下出現漏洞。

此外，Pete Buttigieg強調政府將盡一切努力幫生產商、託運人及零售商解決現況，不過目前所有用來運輸貨物的基礎設施都相當老舊。

究竟美國供應鏈緊繃問題，何時才會落幕，Pete Buttigieg點出，「美國的供應鏈問題，只有在疫情結束後才會解決，否持疫情或多或少都會影響供應鏈。」

即使不少專家都認為，只要等到需求消耗完畢，明年供應鏈慘況就能恢復正常，但Pete Buttigieg認為，美國供應鏈問題確定會延續到明年，需求仍遠遠超過預期。