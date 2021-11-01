25歲女星賴慧如上周遭爆與已婚國標舞老師劉家銘相約泡湯，引發外界熱議，賴慧如事後表示，同行的還有2位朋友，她提到，開始宣傳專輯和「明日之星」演唱會，所以抽空約朋友約去吃飯、泡湯，而賴慧如爆發泡湯風波後，臉書就都沒有更新，賴慧如直到今（1日）終於發文曝光近況。

賴慧如從歌唱選秀節目《明日之星》出道，賴慧如除了有一副好歌喉外，她近期也轉戰戲劇發展，賴慧如在八點檔《多情城市》超齡扮貴婦，還讓她被封為「國民舅媽」，不過賴慧如上周卻被周刊爆出，與已婚國標舞老師劉家銘相約到北投泡湯，引發熱議，而賴慧如事後透過經紀公司表示，還有2位同行朋友，考量孤男寡女一起進溫泉旅館很奇怪，才會分頭進入，由於近期在排練演唱會舞蹈，因此接觸頻繁，沒想到抽空和朋友約吃飯泡湯，就這樣被誤會了。

而賴慧如自從爆發泡湯風波後，臉書就都沒有更新，事隔6天後，賴慧如則曬出與黃文星合唱的新歌，賴慧如說，她在去年就想邀請黃文星合唱，直到今年才收到適合兩人對唱的台語情歌，同時，賴慧如也有感寫下：「因拍戲結識的兩人，在八點檔戲裡雖沒有精彩的對手戲，但同樣是歌手身份出道跨足戲劇的背景，私下總有聊不完的話題。」

賴慧如臉書全文。（圖／取材自賴慧如 Huiru Lai臉書）

賴慧如發文曝新作品，吸引陳美鳳貼拍手貼圖，GINO還入戲地用角色名稱留言：「原來天寶最大的對手是阿邦～」，網友也都大讚好聽，留言滿是一片好評與鼓勵。