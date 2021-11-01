新北市三峽區插角國小將在11月13日舉辦創校80周年校慶活動，為了延續剛落幕的全國運動會熱能，學校首創聖火傳遞路跑活動，讓270位師生手持曾繞境全國各角落的全運會聖火火炬在插角國小本校和周邊社區繞境，享受大豹溪沿岸好山好水，作為迎接校慶的起手式。

插角國小表示，270位師生今日上午9時許在插角本校運動場宣示後就出發，以通過大豹溪上金龍橋的遶境與宣傳方式抵達金敏分校，完成總長約3公里的聖火傳遞路跑活動，該活動象徵著光明、團結、友誼、和平、正義，也期盼疫情能盡快退散。

插角國小校長宋宏彰說，這次聖火傳遞路跑活動也獲得八方雲集社會福利慈善事業基金會、插角國小家長會、三峽中小學家長協會、大新莊學區林口區中小學家長會長聯誼會、亮晶晶安心廚房(林口媽媽購物團)及雙翼公司的支持與贊助，籌募到34萬多元的經費舉辦。

宋宏彰表示，學校是類森林小學，因此希望善用周邊的山林資源，也十分注重學生的體能訓練，希望讓學生除體育課外，每周運動150分鐘比率達到90％以上，並將全體學生的規律運動習慣提升至90％，希望讓學生展現出積極的人生態度。