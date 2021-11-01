林芳儀爬上木梯裝釘線路壓條。（新北市社會局提供）

陳金盞獨立完成一樓的電源插座新設。（新北市社會局提供）

新北市婦女服務中心培訓女性水電志工，有20餘人已取得丙級證照，日前服務中心接獲首件大型工程任務，協助整修新北市財政局老舊宿舍做為公益空間，8位女志工在水電老師傅帶領下，為整棟2層建築重新施工配線，歷經10多天施作，當通電燈亮的一刻，全場響起一陣歡呼。

財政局位於板橋區四川路一段一棟將近50年屋齡的2層樓老舊宿舍，準備在整修後做為公益空間使用，特別央請女性水電志工隊出任務，於上月14日起進場施工。

女性水電志工隊由隊長吳鈴馨帶隊，包含涂秀英、陳瓊羨、鍾鳳珠、陳金盞、蔡月梅、林芳儀和吳孟芬等8人，均於去年參加婦女服務中心開辦的水電班訓練，並通過丙級室內配線考試，領取證照，對於協助獨居長者或是弱勢家庭幫忙修繕水電充滿熱情。

在婦女服務中心授課的水電師傅呂理民表示，由於該棟老屋經過多次整修，原有電源線路已經找不到脈絡，電線、插座孔也老舊腐朽。另位師傅林隆盛先將現場空間繪圖配線，再由女性水電志工按圖施工，整棟建築幾乎重新拉線，改用附掛緊貼牆壁的明線，工程遠比平時授課內容複雜，但志工們都認真施作，遇困難立即向師傅請益。

8位志工分工裝設電源插座、釘線路壓條，鑽牆打洞全難不倒她們，歷經10餘天工作日，工程終於完工，當總電源開啟，點亮電燈的一刻，8位志工忍不住興奮，雀躍歡呼。

社會局長張錦麗表示，新北市從2017年起推出「修水電，Women Can！」培訓計畫，5年來在各區開辦41場次水電修繕課程，共1350位婦女完成初階的訓練；另外與勞工局職訓中心合作，在光啟高中開辦丙級室內配線職訓班，有22位完成128小時的專業課程，並考取丙級證照。

張錦麗說，培訓婦女水電修繕能力不僅讓女性提升自信心，更打破水電工只有男性能勝任的刻板印象，這次女性水電志工隊圓滿完成任務，令人忍不住稱讚「做工的女人最美麗！」