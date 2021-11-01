基本工資補貼案，經濟部長王美花1日指出，在比較基期上，確實與業者期待有落實，會儘快收集相關意見，本周會定案並提出完整的方案。

商總1日舉辦「商人節大會」，會前接受媒體訪問時，王美花指出，補貼金額方面已經獲得共識，但是在比較基期上，確實原來的方案是11、12月，因為最接近明年，與去年相比衰退15％為基準，不過業者認為，11、12振興五倍券有發威，業績會比較好，與去年相比就沒有衰退到15％。

王美花因此指出，會儘快收集相關的意見，本周可以定案，提出完整的方案出來。

對近來物價的波動，王美花指出，對民生的物資，工業局與商業司都有對相關物資進行監視，如果有品項的價格波動，也會深去瞭解，例如近來有某單一品項的泡麵漲很多，廠商也有說明漲價的理由，所以，不是全面性的，是個別的需要，不論如何都會嚴密的來監測相關的物價。

對公務加薪，王美花表示：確實有帶動民間加薪的作用，台灣不只是半導體而是整個製造與出口都有雙位數的成長，經濟的成果分享給員工是好的，近來也有也看到工具機公會，紡織公會等等，即使是傳統產業，都提到會給員工加薪。