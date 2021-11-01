美國監管單位日前以「重大」國家安全風險為由，撤銷了中國電信美國子公司的營運許可，此一動作讓中美關係再陷緊張，連帶波及新興亞股上周跌幅達2.2％，僅台灣和越南收紅上漲，其中又以越南股市漲幅4.0％，令市場眼睛為之一亮。

上周新興亞股普遍走跌，包含菲律賓、印度、南韓和泰國皆下跌約1～3％不等，資金亦從上述市場流出；回顧10月資金流向表現，南韓、台股、印度都遭外資大力提款，印度尤其值得注意；雖然目前印度仍為今年以來吸金王，但10月資金淨流出金額為今年以來第二高，籌碼面風向的轉換值得多加留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越股在長期經濟成長強勁、第三季越企財報數據不弱以及政府可能推出大規模刺激政策等利多刺激下，胡志明指數上周帶量突破1400點重要心理關卡，並創下越指歷史新高。國際貨幣基金會(IMF)於近日經濟展望報告中指出，對明年東協整體經濟成長預估為5.8％，對越南的經濟預測約為6.6％，為東協5國中成長最高的國家。

另一方面，即使第四波疫情衝擊經濟，但截至目前為止約310家越企發布業績，越企淨利在第三季年增仍呈現正向成長，隨經濟活動自10月以來逐步回復常態，加上市場傳聞另一波刺激政策可能出爐，越企後市成長具期待空間。

台灣股市方面，中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，台股部分受到美國企業財報表現激勵，加上台股法說行情帶動接力，台股放量重登萬七關卡，雖短期難免區間整理，但整體趨勢向上。而市場焦點再度重回電子股之外，其中因電動車受惠需求爆發，包括電動車主體在內和其相關新題材與規格亦受到關注，吸引資金流入產業上下游供應鏈概念股，進而帶動以電動車為首的ETF更加受到市場愛戴，值得投資人期待。