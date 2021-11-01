財政部高雄國稅局表示，為迎接虎年到來，將在2021年11月13日舉辦「新春福虎送吉祥」租稅宣導活動，提供民眾兌換特別印製精美水果月曆及紅包袋，活動募集之統一發票將全數捐贈給公益團體。

國稅局每年推出的新春水果月曆深受民眾喜愛，2022年月曆以「台灣水果」主題並結合重要稅務訊息，為迎接虎年到來，特別設計12款臉書吉祥物啦啦虎手繪造型插畫，增添月曆整體活潑性。

高雄國稅局指出，兌換日期為11月13日（六）上午8:30至12點於高雄國稅局（高雄市廣州一街148號）大樓中庭，還有11月15日（一）起辦公時間於該局總局及所屬分局、稽徵所。

水果月曆兌換方式為捐贈今年9-12月紙本發票10張或雲端發票5張即可獲得，每張消費金額10元以上。

如果要換紅包袋，需捐贈今年9-12月紙本發票2張或雲端發票1張，每張消費金額同樣在10元以上。