國泰產險在越南耕耘逾十年有成，獲越南財政部頒發卓越貢獻獎表揚，表彰國泰產險越南子公司對越南保險市場的卓越貢獻。

國泰產險2010年成立國泰產險越南子公司，提供台商與當地民眾專業服務，迄今已逾10年，因經營有成，此次獲越南官方肯定，國泰產險表示，未來國泰產險將持續深耕越南市場，除服務在地台商客戶，也持續拓展當地業務，並提供專業優質的產險服務給當地民眾。

越南國泰產險董事長胡一敏表示，國泰產險越南子公司自成立以來，一直秉持著「質量並重、穩健踏實」的經營理念，同時注重人員專業的提升，控管風險以確保業務品質，創造出近年獲利持續成長的經營績效。

國泰產險越南子公司配合國泰金控和母公司的腳步進行數位改造，國泰產險說，國泰產險越南子公司不斷創新並推出新的保險科技，在數位數據發展表現也大幅領先同業；2021年國泰產險越南子公司官方網站全面改版成情境式網頁，以「圖示化說明」及「情境式案例」，讓客戶更容易理解保險商品，增進保險對於生活便利與重要性的認識；此外，開發保險業務員專屬的「Smart Agent Go」APP，提供更為方便、快速且有效率的數位工具，滿足各層面的保險需求，即使在疫情嚴峻的情況下，仍讓保險業務員透過數位工具，遠端提供保戶優質及便利的服務。

目前越南產險市場計有31家產險公司，其中外資產險公司14間，國泰產險越南子公司外資排名為第七，總部在南越胡志明市，北越則設有河內分公司，另配合自有在地團隊與國泰集團包括越南國泰人壽、國泰世華銀行茱萊分行、世越銀行等完整的通路資源，提供在越南台商與當地民眾專業的產險服務。