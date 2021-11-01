近期民生物價喊漲，通膨壓力延燒，經濟部長王美花今天表示，經濟部持續觀察民生物資價格波動，例如近來泡麵漲價，實為反映相關人力、物料等成本，「不是全面性」，強調無論如何會嚴密監控物價。

商總今天舉辦第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，王美花、商總理事長許舒博等出席。

針對物價上漲一事，許舒博會前受訪時指出，進口商品難免因運輸成本上漲而帶動物價上漲，但國內物品包含青菜、水果、畜產都非常充足，不應因油價上漲而跟著上漲，「不要好像大家都漲店家都跟著漲，到最後就是消費者買單」，也會讓基本工資調升、軍公教加薪效果打折。

王美花接受媒體訪問時表示，經濟部持續觀察民生物資價格波動，例如近來泡麵漲很多，但廠商已有說明漲價理由是要反映相關人力、物料等成本，「所以不是全面性的」，政府無論如何會嚴密監測物價。

媒體詢問軍公教調薪是否可帶動民間加薪，王美花說，今年以來台灣GDP成長高，「不僅是半導體，而是各行各業製造出口都有雙位數成長」，將經濟結果分享給員工是好事，包含工具機公會、紡織公會等都提到將給員工加薪，「這是非常好的趨勢」。（編輯：潘羿菁）1101101