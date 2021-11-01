前民進黨主席施明德要求開放閱讀完整檔案資料，他今天向「爪耙仔的掌權集團們」喊話，要他們不要害怕，「你們不是我的目標」「不會從檔案中掀你們的底」。呼籲蔡英文總統，「你的政府給我看所有完整的不遮掩的國家檔案。這是轉型正義最起碼的責任！有關你的總統名節」。

施明德近日在臉書貼出當年坐牢時被偵監的資料，他說，重讀當年牢中日記及政府檔案，難免百感交集。那不是淡淡幾個字：「我坐牢25年半」就能體會的。

他感慨，説來諷刺，這些檔案是美麗島事件黃信介的辯護律師陳水扁主政時不肯給他的。最後還是李念祖律師，真正的義務律師，不像美麗島律師多是收費的，替他爭取到的國家檔案資料。

施明德向「爪耙仔的掌權集團們」表示，你們不要害怕，你們不是我的目標。「我只是想要回我自己真正的人生而已。我不會從檔案中掀你們的底」。

他也向蔡英文總統喊話，「我百分之百相信你不是爪耙仔出身的。不是怕你更不是想討好你，（連兩蔣我都不畏懼），而是因為你出身富家女人又在國外，不會捲入蟑螂窩」。他只要求蔡的政府「給我看所有完整的不遮掩的國家檔案。這是轉型正義最起碼的責任！有關你的總統名節」。

施明德表示，「我的一生如此壯烈，蟑螂在我眼中是什麼東西？這次，我是意外被捲入的。否則，謝長廷們在我眼中如蜉蝣啊！」他反問行政院長、總統，「我該尊敬嗎？」讓人尊敬需要別的東西，不是職位本身。

他說自己會用臉書繼續po他的檔案，讓世人認識「這個人」，讓只知吃香喝辣的「民進黨官爺們」，及民進黨支持者知道你們有一個永遠正綠的「故主席施明徳」。永遠不會讓你們引以為恥的故主席施明德！既使沒有黨籍。「擁有黨籍，只是便於吃香喝辣而已」。