國民黨祕書長黃健庭（中）率隊，宣告公投宣講車將從屏東出發，走遍全台每個角落。（林和生攝）

民進黨舉辦公投說明會，首站選從屏東出發，府院火力全開，為政策護航；相隔一天，國民黨也啟動公投宣講車，巧合同樣從國境之南起跑，藍綠互別苗頭意味濃厚，國民黨祕書長黃健庭直言「確實很巧」，甚至覺得對方是「故意的」。

猶如變形金剛的藍營宣講車一路從台北驅車向南，1日下午4時，選在屏東市信仰中心慈鳳宮前，由黃健庭率領屏東縣黨部主委廖婉汝及地方民意代表，強調這4大公投攸關民眾權益，希望所有關心這塊土地的人民都能出來，對政府投下不信任票。

為何選從屏東出發？黃健庭表示，行程很早就排定，會與民進黨相隔一天選在同一地點，他直言真的很巧合，外界認為相互較勁的意味濃厚，但黃反而質疑民進黨「有點故意」，故意選在同一地點，而且比他們早一天。

不過相比藍綠2天排場，綠營雖嚴守防疫安全距離，仍能看出整場座無虛席，藍營支持者則是門可羅雀，只看到民代助理圍在一旁記錄，相形之下失色不少。

對此黃健庭表示，國民黨不像民進黨有龐大行政資源，可以舉辦大型宣講活動，但相信從每個街道角落，能喚醒更多民眾，他說，以前對手總是要國民黨退出學校、媒體，現在換綠營執政，又是另外一回事。排場大小不是問題，現階段能喚起民心、凝聚民意才是重點。

未來將透過這台宣講車全台走透透，同時將進入街道巷弄，舉辦1218場街頭宣講，加上凱道夜宿及立院公聽會，多管齊下，就是要告訴人民，民進黨政府如何胡作非為、昨是今非，因此訴求「公投大家挺、公投都同意」。

公投宣講黃健庭