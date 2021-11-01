電動機車銷售明顯增溫，Gogoro智慧電動機車十月銷售與掛牌雙創今年新高，Gogoro聯盟的PBGN(Powered by Gogoro Network)電動機車總掛牌數達9501輛，整體電動機車市場再度超越萬輛規模，市佔率提升至14%。

10月Gogoro智慧電動機車掛牌數與訂單數都創下自去年十月以來的最高紀錄，達到掛牌7851輛與收單近萬張，在全體機車市場的佔有率回升到10.1%，再加上PBGN電動機車合作夥伴的掛牌數1650輛，10月使用Gogoro Network智慧電池之電動機車總領牌輛數達9501輛。整體電動機車市場在疫情稍緩、振興券加溫、地方政府補助加碼的三重利多加持，掛牌數與市佔率同步提升至自2020年1月以來的新高，達到10910輛，市佔率亦提升至14%。

觀察電動機車今年的銷售狀況，除1、2月地方政府尚未公告相關補助辦法，消費者持續觀望而延滯購買意願，3月起買氣逐步回溫，第二季下旬受疫情與三級警戒影響稍降，自6月開始，整體電動機車與Gogoro智慧電動機車的銷量皆雙雙爬升，7至10月各月掛牌數都較上月明顯增加，電動機車總掛牌數在9月突破九千輛後，10月超越萬輛關卡，以10910輛寫下22個月以來電動機車掛牌數新高點。

今年1到10月，Gogoro與PBGN電池交換電動機車車款的累計掛牌數共64614輛，其中Gogoro為54661，PBGN夥伴為9953，佔全體電動機車的同期掛牌數68253輛的94.7%。

以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年十月電動機車掛牌數成長18.7%，燃油機車則是減少24.7%。

從電動機車掛牌的車款來分析，10月暢銷排行榜的前五名均是Gogoro車款，前四名銷售均逾千台；PBGN成員宏佳騰(1599)的Aeon Ai-1 Sport排名第六、實際掛牌749輛，10月品牌收到超過1400張訂單，表現亦是今年最佳。

累計今年1~10月，電動機車掛牌的第一名為Gogoro達54661台，宏佳騰以6006台居次，摩特動力PGO品牌的1594排名第三，山葉 Yamaha達1347居第四，中華(2204)eMoving以1546排名第五名。