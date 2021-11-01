隨著物價上漲，幾乎萬物齊漲，有人好奇到底有什麼東西只會跌價不會漲價？意外引起網友熱烈討論，結果不少人一致認為，有3樣東西只跌不漲非常有感，其中一樣最慘，不漲就算了，還會一直縮水。

一名網友在《PTT》表示，有很多東西只會漲價不會跌價，像是民生用品、油價、電價，還有房子、新車等等，他好奇詢問大家，有什麼東西只會跌價不會漲價？貼文一出引起熱議，其中3C產品、車子和薪水被最多人點名。

網友分析，包括手機、筆電等3C科技產品，由於不斷推陳出新，新款一出，舊款當然只會跌價、不會漲價，有人忍不住抱怨，手機才買兩年，現在就已經買不到殻了；還有車子也是一落地就折價。另外，不少人都淚喊「薪水」，年年通膨等於變相減薪，薪水不只不漲，還會一直縮水。

也有網友回應「我的持股」、「大立光」、「我買的股票QQ」、「顯卡」、「鈔票啊，大家都在印，越印越薄」；還有網友歪樓留言「女人的青春」、「老男人的性能力」、「健康的肝」、「政府的信用」、「台灣價值吧，越來越廉價了」。