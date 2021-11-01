大智路老樹遭民眾蓄意破壞。（鐘金水提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲大智路的3棵路樹慘遭人濫砍，其中一棵已剩樹頭，另兩棵被鋸一半快斷掉，當地頂寮里長鐘金水立即向警方報案，目前已掌握附近一名機車騎士，已通知他到案說明。

「蓄意破壞公德心何在！」鐘金水在臉書貼文表示，早上居民來電告知大智路旁的路樹遭破壞，他到現場查看，看到幾棵2、30年的老樹遭人鋸斷，立即向梧棲分駐所報案，並通知海線工務大隊馬上派承包商將路樹處理，免得讓行車有安全疑慮。

警方也調閱附近監視器，初步已掌握一名機車騎士，已通知他到案說明。