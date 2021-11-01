梧棲3棵老路樹遭人腰斬 警掌握1騎士已通知他到案說明 18:552021/11/01 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大智路老樹遭民眾蓄意破壞。（鐘金水提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大智路老樹遭民眾蓄意破壞。（鐘金水提供／陳淑娥台中傳真） 台中市梧棲大智路的3棵路樹慘遭人濫砍，其中一棵已剩樹頭，另兩棵被鋸一半快斷掉，當地頂寮里長鐘金水立即向警方報案，目前已掌握附近一名機車騎士，已通知他到案說明。 「蓄意破壞公德心何在！」鐘金水在臉書貼文表示，早上居民來電告知大智路旁的路樹遭破壞，他到現場查看，看到幾棵2、30年的老樹遭人鋸斷，立即向梧棲分駐所報案，並通知海線工務大隊馬上派承包商將路樹處理，免得讓行車有安全疑慮。 警方也調閱附近監視器，初步已掌握一名機車騎士，已通知他到案說明。 高屏溪畔驚見2具遺體 一老一少身分曝光 行李跟丟領路車 暖警直追失主領回 #路樹 #梧棲 #大智路 #報案 #機車騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市大學路18巷 變身異饗一條街 04:102021/10/31 地方新聞 NBA》艾頓事件在騎士重演 塞克斯頓索討頂薪遭拒 10:322021/11/01 體育 瓜好甜 安森尼連線詹皇斬騎士 04:102021/10/31 運動天地 清代石獅被偷 失主報案1隻警竟追回大小2隻超驚喜 12:062021/11/01 社會 田中馬拉松10周年 線上形式長征1個月 11:122021/11/01 體育 藍營夜宿凱道遇難關 路權只被核准11月1、2日兩天 08:272021/11/01 政治 無照男闖紅燈被攔報假名 吞3張紅單加偽造文書罪 11:412021/11/01 社會 機車騎士趕上班 高雄路竹區竹湖橋6車追撞 11:362021/11/01 社會 桃消防局辦難找地址演練 確保危急時快速出勤 16:232021/11/01 社會 「最後一哩路」成為電商必爭之地 04:102021/11/01 投資理財 車輪下的悲情！南屯機車交叉撞衝 騎士卡輪底送醫不治 12:262021/10/31 社會 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 國際社團社長與妻吵架後氣憤難耐 抓狂逼車10幾次還朝無辜駕駛丟寶特瓶 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 五教共主是5億土豪「少龍」坐擁全台數十筆房地 財產近5億 - 社會 女客人上空拿消夜 外送員大嘆「煩惱」：每天晚上睡不著 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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