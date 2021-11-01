全球電池交換生態系統的技術領導者，台灣電動運具領導品牌 Gogoro 今 (1) 日公布，十月份 Gogoro 智慧電動機車掛牌數與訂單數都創下自去年十月以來的最高紀錄，達到掛牌 7851 輛與收單近萬張，在全體機車市場的佔有率回升到 10.1%，再加上 PBGN (Powered by Gogoro Network) 電動機車合作夥伴的掛牌數 1650 輛，本月使用 Gogoro Network 智慧電池之電動機車總領牌輛數高達 9501 輛。整體電動機車市場在疫情稍緩、振興券加溫、地方政府補助加碼的三重利多加持之下，掛牌數與市佔率同步大幅提升至自 2020 年一月以來的新高，再度超越萬輛規模，達到 10910 輛，市佔率亦提升至 14.0%。

觀察電動機車今年的銷售狀況，除一、二月地方政府尚未公告相關補助辦法，消費者持續觀望而延滯購買意願，三月起買氣逐步回溫，即便第二季下旬受疫情與三級警戒影響稍降，自六月開始整體電動機車與 Gogoro 智慧電動機車的銷量皆雙雙爬升，七至十月各月掛牌數都較上月明顯增加，電動機車總掛牌數在九月突破九千輛後，本月更超越萬輛關卡，以 10910 輛寫下 22 個月以來電動機車掛牌數新高點。

2021 年電動機車全市場掛牌數。(表/Gogoro提供)

今年一到十月 Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 64614 輛（Gogoro 54661 + PBGN 夥伴 9953），佔全體電動機車的同期掛牌數 68253 輛的 94.7%，換句話說，今年到目前為止，每 20 輛領牌的電動機車，僅有 1 輛使用充電或是他牌的電池交換方案，長時間銷售數據的累積，反映出消費者對於購買採用 Gogoro Network 交換電池系統的智慧電動機車情有獨鍾。

2021 年 1-10 月電動機車掛牌數佔比。(圖/Gogoro提供)

Gogoro 十月的掛牌數量，不僅較上個月（九月）成長 10.3%，也較去年同月 (2020/10) 成長 7.1％。以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年十月電動機車掛牌數成長 18.7%，而燃油機車則是減少了將近四分之一。

2020 vs 2021 年 10 月機車市場變化。(圖/Gogoro提供)

從十月電動機車掛牌的車款來分析，十月份暢銷排行榜的第一名是 Gogoro VIVA MIX，自從今年三月上市以來，Gogoro VIVA MIX 就一直維持在電動機車的銷量冠軍位置，本月掛牌數為 2301 輛；第二名則是今年七月甫推出旋即熱賣的 Gogoro VIVA XL，十月掛牌數量為 1600 輛；第三名的 Gogoro 2 Delight 及第四名的 Gogoro S2 各自都跨越千輛門檻；位於第五名的 Gogoro VIVA，若加總使用相同 PBGN 機電系統的 eMoving EZ1 與 PGO Ur2，綠牌輕型電動機車本月掛牌總數也超越千輛。宏佳騰的 Aeon Ai-1 Sport 本月排名第六、實際掛牌 749 輛，十月品牌收到超過 1400 張訂單，表現亦是今年最佳。排行榜中的前七名，全都是 PBGN 聯盟的智慧電動機車車款。

2021 年 10 月暢銷電動機車車款排行。(圖/Gogoro提供)

Gogoro Network 電池交換網路已在全台各鄉鎮佈建超過 10699 個電池交換機櫃（每個機櫃有 8-10 個電池交換插槽），不論是在人口稠密的六都，或是連接東西兩岸的每個縣市，主要道路的沿線都可以發現 GoStation 的身影，優越的全域站點覆蓋以及每個站點充沛的電池投放，讓 Gogoro 與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 的智慧電動機車更受到廣大消費者的青睞。

比較 2020 年與 2021 年各月電動機車佔全體機車掛牌數比例，從今年四月開始，電動機車的每月市佔率都穩定在 12%~14% 之間，相較於去年大半年在 9%~10% 左右徘徊，今年到目前為止的電動機車市場表現較去年更佳也更為活躍。全球電動車銷量歷年屢創新高，在各國政府的政策推廣及國際領先車廠積極帶動「由油轉電」轉型下，消費者清楚瞭解運具電動化是不可避免的潮流，進而提高購買電動機車的意願。

2020 vs 2021 年電動機車佔總機車市場比例。(圖/Gogoro提供)

解析各廠牌累積一到十月的掛牌數量，也間接透露出其銷售的重心：Gogoro 與 PBGN 聯盟夥伴車款主要的購買與掛牌都是自然人（即一般消費者），其比例皆超過 94％，充電及其他電池交換系統的車款對法人（公司行號或政府機關）銷售之比例相對較高，落在 2 成左右或以上。全年累計至十月底的電動機車掛牌總數前四名分別為：1. Gogoro、2. 宏佳騰 Aeon、3. 摩特動力 PGO 與 4. 中華 eMoving，而販售給一般消費者（自然人）掛牌總數前五名依序為 Gogoro、宏佳騰 Aeon、摩特動力 PGO、山葉 Yamaha 與 中華 eMoving，全數皆為 Powered by Gogoro Network 聯盟成員。

2021 年各品牌電動機車自然人與法人佔比。(表/Gogoro提供)

Gogoro 電動機車在十月的單月掛牌數能夠創下自去年十月以來的最高紀錄，也是受惠於國內疫情稍緩。Gogoro 副總經理郭錦程表示：「雖然全台灣仍維持在二級警戒，但 COVID -19 疫情已在政府與民眾配合下獲得控制。中央政府的振興五倍券從 10/8 起跑後，明顯提升民眾的消費信心及意願。加上台北、新北與桃園等三大都會區全面啟動『電動機車加碼補助方案』，消費者在今年底前使用振興五倍券購車，最高可以享有 32000 元 + 3600 元的車輛及資費加總優惠。再搭配 Gogoro 推出的各項優惠付款方案，現在就是購買電動機車的最佳時機。」

Gogoro Super Sale 超級購車季 最後倒數

最高折抵 $35600 振興入手直逼半價 電池資費 18 倍加碼送

隨著振興五倍券登場，北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，11/1 至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，最高可折抵 $35600，振興入手直逼半價，全年最划算！

活動期間，消費者購車使用面額 $200 元振興券（或等值現金）支付車款，即可獲得 12 個月電池資費折抵優惠，指定車款更可享最高 18 個月電池資費每月折抵 $200（價值 $3600），直接放大振興優惠 18 倍！

上月初桃園市率先祭出使用金額 $5000 元或 $5000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，購買電動機車能額外獲得 $7000 的「加碼」補助金，若含中央補助金並使用面額 $5000 的振興五倍券，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得 $31000 的補助，購車 Gogoro 再獨家贈送「極輕都會風雨衣 (定價 $1680 ) 」，活動最後倒數，快把握年度購車最佳時機，將心目中最愛的 Gogoro 車款騎回家！

雙北市民購買 Gogoro VIVA BASIC，原價為 $49980，扣除中央與地方的汰購輕型電動機車補助 $21000 ，並搭配面額 $5000 的振興五倍券，最低入手價僅 $23980，相當於以比半價更低的車價購車！不僅如此，雙北市民購置原價 $66980 的 Gogoro VIVA MIX BASIC，扣除中央與地方的汰購重型電動機車補助 $27000（含雙北振興加碼補助金 $8000），並搭配面額 $5000 之振興五倍券，每人最高可獲得政府補助 $32000，最低入手價也只要 $34980，直逼半價！

另外，除了使用振興券外，Gogoro 也提供了多元的購買與付款方案：可以選擇 3 年後以 51% 保證回購舊車的「睿智選」貸款方案；銀行信用卡 12 期零利率刷卡購車；指定車款另享 36 期真 0 利率，最低日付 74 元，再抽 3 年資費 0 元起 (價值 $10764) 等活動，活動辦法詳見「睿智分期專案」。

欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，請前往官網進行試算。