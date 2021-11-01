好市多有許多熱門的商品，其中New English 早餐茶因為外型神似骨灰罈，被許多人戲稱是「骨灰罈紅茶」。而有網友近日去好市多，意外發現罐子顏色從原本夢幻的蒂芬妮藍變成了藍紫色，讓網友一面倒表示，「這顏色更莊嚴了」。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他30日前往南崁好市多，意外發現New English 早餐茶的罐子從蒂芬妮藍色變成藍紫色，讓原PO直呼「大罐的超值早餐茶，換新顏色，看起來高貴許多。」

貼文一出許多網友給予佳評，「漂亮的藍色！」、「真的好看些」、「有進步了，這次多個袋子，以防骨灰被風吹散」、「有啦！這顏色比較不像骨灰罈了」。

但是此款紅茶的「骨灰罈」形象太過深植人心，還是有許多網友笑稱，「看起來更莊嚴了」、「為什麼看起來更像骨灰罈」、「還是像骨灰罈」、「不是顏色問題，是瓶子樣式要換啦」、「外面還用金字，真是更添氣派」、「更低調內斂色系，適合穩重人士使用」、「原來罈子也要換季了」、「沈穩又內斂，適合年紀大一點的」、「放在玻璃櫥窗就更像了」。