花蓮警方在中山路沿線5個路口設置7組科技執法設備，5月中旬上路至10月25日止，共祭出近7200件罰單，且違規者又以外縣市遊客居多，佔總件數近6成。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今開議，縣長縣長徐榛蔚進行施政總報告時讚許市區中山路的科技執法，讓交通事故發生率降低近4成，嚇阻效果顯著。（羅亦晽攝）

花蓮市中山路段為市區最熱鬧商業區段，長期違規停車嚴重，每逢假日更是車滿為患，警方沿線5個路口設置7組科技執法設備，自5月中旬上路至10月25日止，共祭出近7200件罰單，其中又以知名小籠包店旁的公正路口最多，高達3125件，且違規者又以外縣市遊客居多，佔總件數近6成，此舉也讓警方搖頭，提醒遊客切勿與荷包過不去。

警方在花蓮市區重要幹道中山路5個路口，包括中山路與中華（公園）路口、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，設置7組科技執法設備，取締方式以車牌辨識影像技術為基礎，輔以影像分析違規態樣蒐證取締，5月15日正式上路。

縣長徐榛蔚今進行縣議會定期大會施政總報告時指出，今年該路段設置科技執法前後，交通事故發生率降低近4成，嚇阻效果顯著，期望未來能持續阻止違規事項發生。

縣警局統計，今年1月至5月14日中山路科技執法尚未上路前，共發生147件交通事故，每月平均發生24.9件，科技執法上路後，5月15日截至10月25日則有89件，每月平均發生17.8件，且較去年同期間減少58件，事故發生率降低近4成。

中山路執行科技執法後，警方統計，截至10月25日前，共取締7153件，其中公正街路口最多，高達3125件，違規態樣前3名則是紅線停車、停車車種不依規定、占用公車招戶站10公尺內停車，分別為4847件、940件以及573件，且違規者又以外縣市遊客居多，佔總件數近6成。

警方也列出6大項取締準則，包括路口範圍違規停車、設有禁止停車或臨時停車標線處所停車、併排停車、黃網線範圍停車、行人穿越道標線範圍停車及停車時間、位置、方式、車種不依規定，24小時偵測逕行取締、開罰。