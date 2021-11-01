台北市政府再爆公務員圖利案件！台北市建築管理管工處使用管理科前科長陳建銘，遭檢舉於去年間接受某北市議員關說，明知聖泰科技公司未申請室內裝修許可，卻違規未取得使用執照，竟放水不罰且撤銷6萬元罰單，涉嫌圖利。

台北地檢署1日指揮調查局台北調查處兵分5路搜索，並以被告身分約談陳男4名公務員、2名業者共6人。

檢調獲報，指聖泰科技公司去年進行室內裝修時，因沒向北市府申請室內裝修許可，被北市府建開罰6萬元，事後陳建銘涉嫌接受民進黨籍北市議員關說後，遂將罰單撤銷，涉嫌圖利。