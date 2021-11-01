美國空軍周日表示，由於伊朗局勢仍處於緊張狀態，美國空軍在上周六對波斯灣與荷姆斯海峽進行空中巡邏，美軍所派的是1架B-1B槍騎兵(Lancer)戰略轟炸機，任務其間包括以色列、巴林、埃及和沙烏地阿拉伯的戰機在旁護衛。

軍事網(Military.com)報導，B-1B轟炸機在星期六飛越荷姆茲海峽，這是波斯灣狹窄的出海口，最狹處僅有39公里，但是全球20%的石油交易都需要經過這條航道，相關國家有阿曼、伊朗、阿聯，因此美國總是緊盯著該海域的安全。

المقاتلات السعودية (ف-١٥ سي) والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية (B-1) في تمرين مشترك.https://t.co/Gn4XtkL5SX pic.twitter.com/z7q0T3Zwqv — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 31 2021

近年來荷姆茲海峽的事故不少，包括油輪遭火箭彈攻擊，或是觸及水下不明爆炸物，美國都認為多半是伊朗的攻擊行動，伊朗多數時候都是否認的，但是他們也明確不滿美國對伊朗的經濟制裁與無人機攻擊，也發誓會對美軍與以色列的襲擊展開報復。

伊朗與美國目前的主要爭端在2015核協議，川普政府上台後片面否認了核協議效力，並且一直進行戰略轟炸機(包括B-52與B-1B)的威力巡邏，以此向伊朗示威。

拜登總統上台後，曾表示他願意重新對談核協議，但伊朗的態度反而走向強硬，表示美國必須先行解除經濟制裁，在維也納的談判陷入僵局。

美國空軍中央司令部(United States Central Command)在推特上表示，美國政府向該地區派遣 B-1B 轟炸機，這是一項明確的信息，希望各界能夠認清美國的態度，

據瞭解，這架B-1B來自位於南達科他州艾爾沃斯空軍基地(Ellsworth Air Force Base)的第 37 轟炸中隊。