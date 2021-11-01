「我想謝天！」指導學生在新北市語文競賽書法組獲得第三名及優勝的竹林中學黃瀅珈老師，賽後繼續帶著學生練字，感性且謙虛地對培訓及比賽過程中周遭人的相助表達深深的感謝，也表示每一次得獎，除了陪著學生精進能力以外，更重要的是學到了可能影響一生的正向態度。

今年竹林中學在語文競賽中有相當優異的表現，雙和區部分，共取得三項第一、三項第二、一項第三及一項第五之外，還獲得高中組團體獎第一名及高中組團體精進獎第一名，成果相當豐碩。隨後在新北市語文競賽中又取得國語朗讀高中組第三名、國語字音字形高中及國中組優勝、寫字高中組第三名及國中組優勝、閩南語朗讀高中組優勝，教師組方面也頗有收穫，在演說、朗讀、寫字及閩語朗讀等項目都取得了相都不錯的名次。

指導學生在雙和區及市賽均獲獎，自己也取得佳績的黃瀅珈老師提到，連參賽趕場的過程中，都會遇到暖心計程車司機為他們加油打氣，甚至包個小紅包鼓勵並祝福他們馬到成功；所有培訓和參賽的過程裡，她和參賽同學不斷接收到周遭認識、不認識的人的協助及鼓勵，讓她深深體會自助天助的道理，她也時時提醒指導的孩子要記得這份超越學習的體驗，要常存感激並保持一份善念。

獲得雙和區寫字國中組第一、市賽優勝的鮑其麟同學對於培訓及參賽的看法相當正向，他說參加比賽最開心的就是可以向高手學習，激勵自己不斷精進，而寫字最重要的是心境，所以遇到低潮時，他會努力轉移失敗的挫折感，這樣反覆訓練，真正獲得成長的是自己的定力，練字多年的他沉穩、平淡的說出自己的感想。

另外在雙和區高中朗讀組拿到第一、市賽第三的李語宸同學，小學就參加相聲比賽獲得全校第二名，對語文充滿熱情，總是笑容滿面。他很謙虛地說得獎真的是幸運，剛好抽到較能理解的篇章，比賽時甚麼也不想，只專注地投入感情，深入揣摩作者想表達的情意，讓自己跟著悲喜起伏，再透過聲音的情感表現出來，也許是得獎的原因。

指導老師郭嘉琪則說，李語宸從國中就參加培訓，積極努力的程度令人印象深刻，連和家人去日本旅遊期間，都還透過傳訊、錄音請老師指導進行練習。後來因為青春期變聲，讓他被迫暫時放棄熱愛的朗讀訓練，一度相當沮喪。這次進入市賽後，他更積極準備，態度影響身邊的人，老師們都很支持他，連媽媽的老闆都熱情提供護嗓偏方。

竹林校長顏麗珠指出，竹林重視科學養成和語文培植，培養學生理性思辨和人文關懷的素養。這次語文競賽能夠獲得亮麗的成績，指導老師們在陪伴、訓練之外，影響學生正向積極、樂觀善良的態度，才是一切努力的終極目標，才是成功真正的根源。