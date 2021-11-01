2021年全球經濟回溫，IMF預測2022年全球GDP年成長逾4％，台股以外銷型企業居多，台廠企業獲利與全球經濟動能息息相關，以台灣出口年增率連續數月正成長做觀察，企業獲利佳有利台股後市表現。

兆豐投信第一基金經理人蔡睿表示，8月出口年增率達26.9％，維持雙位數正成長，主因第三季出口資通訊產品、電子零組件表現強勁，以及出口傳產項目暢旺。若依台股評價面來看，加權指數目前本益比(PER)，來到約15.8倍，低於近十年平均約17.1倍，參考2020年3月台股受到新冠肺炎疫情剛發生衝擊，加權指數本益比來到較低水準，從去年低點至今台股漲幅甚多，以目前加權指數本益比來到相對低點來看，台股浮現長線投資買點。

針對台股投資機會，蔡睿指出，將聚焦於產業成長動能強勁、以及2022年成長趨勢均明確的族群，例如ABF族群、伺服器、電動車、晶圓代工等產業將有表現。