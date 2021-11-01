10月份外資對亞股的動向，仍是台韓雙雄為最大苦主，南韓遭賣超32.32億美元，台股也被外資提款22.89億美元，而今年來最受國際資金青睞的印度股市，也出現資金淨流出15.39億美元窘境；東協市場方面，年迄今漲幅最大的越南股市，10月成為唯一遭外資賣超的東協股市，失血2.53億美元，反觀其他東協股市表現相對出色，印尼10月吸金9.26億美元最佳，泰股獲4.74億美元回補居次，馬來西亞單月吸金3.88億美元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，本週將召開FOMC會議，可能影響包括台股在內的全球投資情緒，但若短期市場因反映聯準會政策而修正，反而為可分批進場布局的時點。

以台股而言，今天收盤重返季線之上，半年線則是盤中得而復失。葉獻文表示，國內法說反映了台灣產業樂觀成長趨勢未變，加上國際大廠臉書更名Meta，持續點燃元宇宙等長線題材，市場焦點開始轉向電子股新題材、新規格、新應用等作夢行情，帶動指數再度來到萬七並挑戰各天期均線，且科技股成交比重也回溫至約7成水準，後市偏向樂觀。

除企業面看升，葉獻文進一步指出，國發會公布9月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，帶動燈號連8紅，且國內疫情趨穩，政府推出五倍券振興方案，加上年底週年慶、網購等購物旺季，有利於內需消費；投資方面，不論半導體、5G等需求居高不墜，出口也受惠全球對於消費性電子新品需求而提升，整體動能第四季仍樂觀以對。