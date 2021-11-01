達方(8163)轉投資詠業(6792)因車載與消費需求市場復甦，且新應用領域新產品訂單增加，今年前9月合併營收為12.88億元，年增40.21%，幾乎已達成去年全年營收，展望明年，隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量，詠業董事長蘇開建表示，公司產品已有結構性改變，明年營運可望維持不錯成長趨勢。

詠業成立於1988年，早期生產保護元件，提供過電壓、過電流等保護元件產品，為系統廠之重要合作伙伴，之後跨入天線領域，公司深耕佈局三大產品線，包含：電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，終端產品應用層面廣泛，客戶遍佈亞洲及美洲等地區之汽車產業、電子產業及網通產業之產品代工廠及品牌廠。

無人機、無人農業/工業應用、自動駕駛/電動車及航海新興應用興起，帶動高精準定位天線需求，詠業積極佈局高精準定位天線市場，新產品Castle Patch天線可望搭上新興應用熱潮，另一個Pillar晶片天線可以抗雜訊，適合在網通及WiFi 6的應用，亦是前景看俏。

詠業科技表示，公司在無線通訊應用擁有多年開發經驗及自主研發設計能力，運用核心技術研發具前瞻性與獨創性之產品，包含各種具專利獨創之晶片天線(TELA系列、Pillar系列)及衛星導航天線(Castle Patch系列)應用於TWS藍牙耳機、車用導航、工程機械高精度定位、物聯網、智慧監控、追蹤器等領域，尤其在汽車導航用陶瓷平板天線，為日本前兩大汽車衛星定位天線模組的天線供應商之一；近年來，透過併購新禾航電，將事業觸角延伸至下游模組與系統，並在產品發展、軟硬體人才及銷售通路進行整合，未來將持續朝向網通裝置及智慧穿戴之天線模組與系統產品、高精度定位天線包含智能監控系統、工程機械天線及聯網汽車等各式應用發展。

在壓電陶瓷產品方面，詠業壓電陶瓷產品領域已有超過25年研發及量產經驗，利用壓電材料具有機械能與電能之間互相轉換的特性，成功開發出應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計之壓電元件及模組產品，並已獲國際知名大廠的認可及採用，為國內壓電陶瓷產品之領導供應商，尤其自主開發的壓電陶瓷配方及獨特寬頻陶瓷配方，在全球為領導廠商之一；另已成功開發出多種高技術門檻及高附加價值的工業及儀表用超音波傳感器，可應用於紙張偵測、液位偵測、及水/氣流速偵測等。

受惠於車載與消費需求市場復甦，且新應用領域新產品訂單增加，詠業今年上半年稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為3.11元，前9月合併營收為12.88億元，年增40.21%，幾乎已達成去年全年營收。

隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量，詠業總經理李瑞榮表示，目前訂單狀況還不錯，部分訂單看到年底，部分訂單已到明年第1季，明年是具挑戰性的一年，產業有些雜音，包括：IC缺料、大陸能耗雙控、通膨及原物料漲價等，不過我們有信心明年會持續成長。