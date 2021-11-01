全球產量最大珠寶製造商Pandora珠寶周一上調全年銷售和獲利率展望，第三季並有強勁業績表現。

在社交封鎖之後，今年受惠於商店的重啟，銷售達到疫情前的水準；特別是政府大規模刺激和疫苗接種計畫，推進對商品和服務的支出，讓特別是美國購物者進行大量的消費活動。

該丹麥公司預計2021年全年本業銷售將成長18~20%，高於先前預期的16~18%；息稅前獲利率(EBIT margin)將在24~24.5%，優於先前預估的23~24%。

但Pandora珠寶表示，最新的新冠疫情，持續對公司財測帶來不確定性。

Pandora以銀色手鐲所知名，其第三季銷售來到47.3億丹麥克朗(約7.35億美元)，優於該公司調查的分析師預期的46.7億丹麥克朗。

第三季EBIT為9.57億丹麥克朗(約1.49億美元)，高於分析師預期的9.17億丹麥克朗；EBIT獲利率為20.2%。

該公司表示，新冠管制的解除封鎖，特別是美國市場強勁表現，以及歐洲市場的改善，都讓公司營收和EBIT獲利率能夠提高。

然Pandora珠寶股價目前暫跌5.1%。