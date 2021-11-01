直播主連千毅4天前無預警拋引退震撼彈，將賣掉年收8億的粉絲團，旗下員工鄧佳華未來的動向也受到關注。昨（31日）連千毅合體鄧佳華開直播，正式宣布鄧佳華本月21日成為藝人，新藝名隨之曝光。

連千毅昨晚間在臉書直播表示：「鄧佳華正式加入黑面藝人經紀公司，11月21日進入演藝圈，與20多位藝人合體，成為羅志祥接班人！」畫面中，鄧佳華雀躍地扭動身體跳舞，連千毅在一旁狂誇「亞洲舞王」，還說：「吃屎的都沒辦法進演藝圈，你卻進去了」接著問鄧佳華要感謝誰？鄧佳華馬上機靈地回：「大哥。」

連千毅透露自己跟黑面私交匪淺，因此請對方簽下鄧佳華，代替他好好照顧，而鄧佳華未來會用新藝名「羅賴把（台語）」勇闖藝能界，本月20日預計召開記者會，正式進入演藝圈後會演唱一首歌和跳兩支舞曲，引發不少網友的好奇心。

至於連千毅拋售粉絲團的主因，是因為聲帶必須動第二次手術，得靜養3、4個月，加上投資的科技公司將在明年上市，他很滿意自己在直播界締造的成績，決定「急流勇退」，不過員工強調老闆只是暫時休息，休息夠了還是會重出江湖。