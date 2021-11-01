林子熙在《2049》與尹昭德有許多激情戲。（瀚草影視提供）

尹昭德自曝「愛上兩個女人」經驗足。（瀚草影視提供）

林子熙在台視、myVideo未來影集《2049》飾演看似堅強獨立的心理諮商師，工作、愛情和親情卻同時受挫，導致她不得不服用藥物控制情緒，還透過虛擬性愛儀器尋求快感，上周播出的上背全裸畫面，堪稱她生產前螢幕最大尺度演出，不過她在現實中相當幸福，日前剛生下一女，呈現有女萬事足的模樣，笑言自己已經是女兒的粉絲，但她也不忘在醫院收看《2049》的單元首播，如今真的升格為人母，看劇有更多感觸！

林子熙在《2049》愛上母親的戀人尹昭德，婚後卻發現老公還和自己母親聯繫，內心相當不安，只好使用虛擬性愛儀器尋求快感，還被飾演女兒的陳姸霏窺見，她回想演出過程：「腦筋一片空白，就自己呻吟！」開玩笑說：「沒有想像自己的男友或是任何性幻想對象！」不過她透露原本劇本中有8個性感壯漢在旁邊撫摸，但最後是和飾演老公的尹昭德拍攝上背全裸的床戲，她笑言：「角色真的滿變態，已經戴上虛擬性愛裝置，想到的還是只有老公，心裡、眼裡都是老公！」

其實林子熙去年才經歷人生低潮，她表示數年前拍另部劇時下巴脫臼，但時間一久忘了注意這個問題，2020年再度復發，她痛到無法吃東西，因為嘴巴無法張大，「咬土司咬很久，連吃泡芙都有困難，剃牙都沒辦法，演戲講台詞也被影響！」一連串狀況讓她身心受到極大的打擊，醫生提醒她：「打呵欠也是劇烈的活動！」她決心轉換心境，替自我打氣：「我的運也開始走了別的路線，我要砥礪我自己，不要再跟別人一樣了，要面對接下來的人生！」因此擺脫衰運，更迎來可愛的新生命。

尹昭德在《2049》飾演林子熙的老公，他原本是林子熙母親的戀人，卻愛上住在同一屋簷下的林子熙，他意外自曝：「關於同時愛上兩個女人這方面我有很多經驗！」但接著解釋，是因為之前詮釋過不少這類型的角色。談及和林子熙的情慾戲，他表示導演原本表示會由想像的虛擬人物演出，開拍後才得知改為要由演員本人詮釋，「才開始邊調適心情、邊鍛煉身體，直到拍攝時都還很緊張！」他相當擔心會冒犯到林子熙，因此在現場也盡力溝通拍攝方式，「比較多在想的是要怎麼照顧到她！」盡顯他紳士溫柔的一面。

此外，《2049》1日也公開由金曲得主春麵樂隊為「刺蝟法則」單元量身創作的插曲〈到底到了底到底〉MV，春麵樂隊表示從劇中看到過去與未來互爭似地重疊，有許多意外投射和令人畏懼的不可抗力因素，還有太多意想不到的細節，因此透過樂曲暗示劇情走向：「兩隻單簧管的交織，暗示了兩位女主角曖昧不明的關係；吉他持續迴圈的低音下行旋律，似乎也代表命運的輪迴重複。」