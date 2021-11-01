埔里鎮1名男子施打疫苗第1劑時，身體出狀況，但他堅持打第2劑，結果死亡。縣議員認為，對施打疫苗有不良反應的民眾，應該提供建議，甚至強制不接種；衛生局長陳南松則表示，打疫苗是個人意願，只能建議不能強制。

縣議員王秋淑、葉仁創及廖梓佑等人，在縣議會聯合總質詢時指出，埔里鎮1名46歲男子，施打AZ疫苗第1劑時，發生身體不適狀況，所幸醫護人員搶救回寶貴性命；10月間，他依時程接種第2劑疫苗時，醫護人員提醒他之前打疫苗有不良反應，建議不要施打，但是，男子堅持簽切結書施打第2劑，結果死亡。魚池鄉還有人打疫苗後，雙腳無力，家屬通報衛生局，卻無人聞問。

議員認為，民眾施打疫苗第1劑時，如果身體出現不適症狀，衛生局應該進行追蹤及關懷，因為，有的人打疫苗後，可能只是輕微症狀，但後續可能症狀加劇，衛生局應該提供就醫協助；有類似情況的民眾，在施打第2劑時，就應該建議不要打，甚至強制不打第2劑。

陳南松表示，施打疫苗是個人意願，不能強制打或不打，但是，施打疫苗前，醫師都會對民眾身體狀況進行評估，並且提供建議，如果施打後發生副作用，也可向衛生局反應進行後續評估。民眾申請疫苗接種受害救濟，有一定的程序與作業時間，並非沒有追蹤關懷。

至於是否因為施打疫苗而死亡，中央規定必須檢附病理報告書，而解剖是最快速釐清疫苗與死亡因果關係的方式；如果家屬不願意解剖，也可以檢附接種疫苗後的就醫紀錄，送國家生技醫療產業策進會審查，如果死亡原因與疫苗有關，也可以獲得救濟，衛生局會協助家屬進行申請作業。