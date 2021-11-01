中華民國大專校院109學年度五人制足球錦標賽，因疫情因素，順延至10月下旬方開幕。今年大專校院共計有36隊參賽，健行科技大學在循環比賽中旗開得勝，一路踢進決賽，最後終抱回亞軍獎盃。

健行科技大學這次參賽隊伍是由一群國際產學專班學生所組成，這群專班學生來自印尼，參賽學生19位，平日的生活即是在校上課，以及到學校合作的產業進行實習，足球競賽成為他們日常的休閒活動。

這群學生並無教練的帶領，而是由學生自行組隊，並藉由相互學習的方式的習得球技，而隊長夏佛，更是這支隊伍的靈魂人物，為了參與今年的比賽，同學從去年便開始固定一週三天努力不懈的練習，克服異國文化的差異，參與全國大專校院競賽。

健行科技大學一向以「天行健，君子以自強不息」之創校精神培育學生，期發揮潛能成為才德兼備的人才，對於學生這次參賽，學校國際合作處全力支援，單位同仁與同學們也到場支持與加油打氣。這群耀眼不凡的同學們，皆是在辛苦離鄉背井條件下來到台灣求學，因在台灣受到學校良好的照顧，翼望能在畢業之前有機會挑戰自我，並且為學校爭取最大榮耀，雖然這次未能奪冠，然在台灣已經為彼此留下最美好的回憶。