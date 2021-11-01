高市府經發局上月29日宣布高雄券振興夥伴擴大發放，將疫情期間備受影響的KTV、釣蝦場、美容美體及按摩業納入，經受理業者申領後，明天2日上路。業者認為，消費者對高雄券詢問度高，期待這波加碼能帶動消費意願。

經發局長廖泰翔日前到尚賓釣蝦場，除了解業者防疫作為，也針對釣蝦場納入高雄券發放夥伴領券程序，親自向業者說明。隨後並向現場釣蝦民眾宣導使用振興券，只要滿500元就可兌換100元高雄券，等於免費多吃幾隻鮮蝦。

廖泰翔也到在地腳底按摩業者鄧老師養生館五福店宣導，他說按摩業在疫情期間很辛苦，疫情管制鬆綁時，高雄券振興方案即擴及更多受損行業，並力邀業者加入發放夥伴，希望透過高雄券助攻，幫助受影響的業者拉回業績。

受惠振興的享溫馨KTV總經理李奇霖說，前一波開放歡唱可暫脫口罩喝軟性飲料，業績已先回升1至2成，2日起再度鬆綁，恢復正常營業狀態，屆時客單價拉高，可更容易拿到高雄券，預估業績至少恢復以往7成，營業額可望翻倍。