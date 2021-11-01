全國高級中等學校學生技藝競賽自11月初至12月展開，教育局今（1）日於三重商工舉行「金手榮耀、新北閃耀」授旗典禮。新北隊參賽選手超過300位，教育局副局長劉明超表示，此次為選手們特別準備百萬獎勵金，期待勇奪金手獎再創佳績，為新北爭光。

教育局表示，教育部舉辦全國高級中等學校技藝競賽，是每年度全國各技術型高級中等學校重要活動。比賽僅限定高三學生參賽，且每個職種限制單校僅能推派1至2名選手參加，獲獎選手後續將可參加四技二專升學的技優管道，爭取未來擠身優質科技大學機會，受到全國各校的高度重視。

新北市推動三級培訓及「6種技職競賽人才培育」，包含各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、金牌教練、出國研習。另更首創加碼獎勵金激勵獲獎學生及指導教師，其中學生參加國際技能競賽最高可得120萬、教師最高可得40萬元，以實質回饋表達對付出心力指導老師及勇於面對挑戰的選手高度肯定。

109學年度獎勵金頒發超過150萬獎勵金給49名技藝、技能獲獎學生（人次）及63名指導老師（人次）。今年新北選手的成績更大幅超越往年，在勞動部舉辦全國技能競賽中奪得6金、6銀、5銅的佳績，其中青少年組新北市更包辦2個職類所有獎項。雖比賽仍在進行中尚未過半，新北市加碼發給獎勵金已累積至110萬4000元，而教育局也已加碼備好翻倍的獎勵金，期待新北小將這次出征五大類技藝競賽持續領先全國、締造佳績，攻佔榜單所有版面。

曾獲「世界銀牌」的學長呂祖懿，在本次授旗活動現身分享獲獎與學習經驗。他感謝教育局及三重商工的栽培，讓自己實力能夠擠身世界水準，要勉勵在場選手賽前保持身心健康，用平常心面對，就能發揮最好的表現，期待學弟學妹們為自己、為學校、為新北市創造佳績。

教育局強調，新北市率全國之先訂定相關防疫指引，並補助學校260餘萬開設315班「技能Get」實作能力精進專班，讓專業群科學生於符合防疫規範下能持續練習實作技能，給孩子滿滿的支持能量。隨著全國大賽到來，期勉選手以挑戰自我，展現實力，歡迎一同為孩子加油，為臺灣未來最強的技術軟實力種子喝采。