小朋友載歌載舞表演，校園洋溢歡樂氣氛。（湖小提供）

小朋友載歌載舞表演，校園洋溢歡樂氣氛。（湖小提供）

繽紛彩帶灑落教學大樓，美麗小學洋溢滿滿喜氣。（湖小提供）

湖小新建足球場也在副縣長李增財帶領來賓開踢下正式啟用。（湖小提供）

縣府期待這座美倫美奐的足球場，有朝一日成為發掘人才的搖籃。（湖小提供）

金湖國小今天歡慶70周年校慶，頒獎表揚24位傑出校友。（湖小提供）

旅台大學長李沃耀、陳素蘭夫婦今天也捐贈母校20萬元，做為急難救助金之用。（湖小提供）

「大山跤、太湖邊，咱的笑聲滿山墘」金門金湖國小今天歡度70周年校慶，來自各地的校友和小學弟、小學妹們在「成長的甘甜」校慶主題曲中，許下大家薪火相傳，以「勤儉樸實」的湖小精神，再迎來下一個燦爛70年的心願。

走過70個風雨歲月，在炮火中成長的金湖國小，培育無數推動金門大步前進的菁英人才，在校長陳為信填詞和本地歌手許翼騰老師譜曲下，共同編創洋溢鄉土情懷，句句扣人心弦的閩南語歌曲「成長的甘甜」，並由本屆24位傑出校友共同合資製作，做為在母校生日的今天，送給學弟、妹的紀念禮物，期待一代又一代的傳唱下去。

在湖下國樂團悠揚樂聲和逗趣的答嘴鼓、經典誦讀及載歌載舞的「風獅爺的願望」輪番表演中，穿插傑出校友、資深教職員表揚活動，繽紛彩帶灑落教學大樓的那一刻，讓這座美麗小學洋溢滿滿喜氣。

湖小新建足球場也在副縣長李增財帶領來賓開踢下正式啟用，隨即展開一場5對5的小型比賽，小朋友熱情追逐展現蓬勃朝氣，縣府也期待這座美倫美奐的足球場，有朝一日成為發掘人才的搖籃。

旅台大學長李沃耀、陳素蘭夫婦今天也捐贈母校20萬元，做為急難救助金之用，另還致贈湖小志工隊5萬元，希望每一位孩子都能安心向學，往「築夢踏實」的目標大步邁進，實現自己人生每一個偉大的夢想。