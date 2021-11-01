中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布春節檢疫措施，自12/14起至2/14，非高風險國家入境檢疫將鬆綁為「10+4」，即10天旅館檢疫加上4天居檢。對此，醫師沈政男認為後四天改成居家檢疫，無法涵蓋病毒潛伏期，恐造成破口傳染給家人，增加社區染疫風險。

沈政男在臉書發文指出，國外論文研究感染新冠肺炎後，5到6天發病的機率最高，10天大概有八成到八成五已經發病，也就是說，有一成五到兩成是在11到14天發病，而這時如果待在家裡，就可能傳染給家人，就像先前機組員那例一樣，增加社區染疫風險。

沈政男認為，指揮中心針對春節開放後四天居家檢疫，只是必須保證在家裡是一人一室，或者家人打過兩劑疫苗，「當然可以降低居家檢疫的感染風險，但不也正好說明了，居家檢疫就是會有風險」。

也有網友留言回應，「對於放寬邊境，我也感到憂慮」、「就像當初不肯入境普篩，就拿檢疫能量不足當藉口一樣」、「10+4的會議紀錄先公布再說」、「有差那四天嗎？看來政府又再幹傻事了」。

指揮中心公布春節檢疫措施，自12月14日至明（2022）年2月14日，入境維持14天檢疫及7天自主健康管理，重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天，非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。