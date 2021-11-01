因涉集集彩繪列車石虎抄襲風波的旅美設計師江孟芝，如今又被爆料，今年8月她獲得屏東大學聘任成為學校大武山學院專業技術人員，等級比照副教授，但她僅有碩士學歷，質疑類似職務多是博士學歷，「整件事真的太誇張了」。

江孟芝風波頻傳，今年奧運期間，她透過網路社群貼出我國奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」手繪海報，但被眼尖網友發現，疑似利用自動描圖功能完成，又一次陷入抄襲疑雲。

如今因為屏大職缺再度躍上媒體版面，有校內教師質疑，全台少子化的影響下，各大學職缺年年減少，類似江孟芝只有碩士學位，卻能進入國立大學擔任副教授等級的專技人員，簡直令人匪夷所思。

對此，屏大主祕陳永森表示，確實擔任助理教授3年才能升等，但是教育部還有另一條件，若曾在國際上獲得獎項，可以酌予減免年資，這是經過教評會審議通過，且送教育部同意，等於是認可她曾獲得包括iF大獎及幾項美國大獎，「是國內很少人同時具有的」。

且陳永森強調，包括江孟芝在內，校內所有教師聘任都是公平、公正、公開，且經過三級教評會審議，絕對沒有任何循私，也強調江與屏大沒有任何利益關係。