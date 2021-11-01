外交部前部長歐鴻鍊10月30日晚間逝世，享壽81歲。外交部今表示，訪歐甫返國隔離中的吳釗燮部長，已請俞大㵢次長代表外交部全體同仁向歐前部長家屬表達誠摯哀悼；同時指示外交部相關單位協助家屬辦理後續事宜。
外交部發言人歐江安表示，前部長鴻鍊是傑出的外交前輩，歷任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等要職。歐前部長戮力從公，任內強化邦誼、推展友好實質合作、推動參與國際組織，其外交成就令外交部同仁懷念。
外交部前部長歐鴻鍊10月30日晚間逝世，享壽81歲。外交部今表示，訪歐甫返國隔離中的吳釗燮部長，已請俞大㵢次長代表外交部全體同仁向歐前部長家屬表達誠摯哀悼；同時指示外交部相關單位協助家屬辦理後續事宜。
外交部發言人歐江安表示，前部長鴻鍊是傑出的外交前輩，歷任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等要職。歐前部長戮力從公，任內強化邦誼、推展友好實質合作、推動參與國際組織，其外交成就令外交部同仁懷念。
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