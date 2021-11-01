美國藥廠默沙東（Merck & Co.）表示，該公司研發的新冠病毒口服藥若在今年獲得監管機關核准，並於明年上市，預料可創造50億到70億美元的年營收。

受此帶動，默沙東上周四與周五連漲兩日，目前股價在88.05美元的一年多高點。

美國食品暨藥物管理局（FDA）正在審視默沙東抗病毒藥物Molnupiravir的緊急使用授權（EUA）申請，預料年底前作出決議。

倘若該藥物取得EUA授權，將是首款治療新冠病毒的口服藥。到目前為止，所有新冠病毒治療藥物皆透過靜脈或皮下注射。

默沙東臨床實驗數據顯示，該藥物能使感染新冠病毒的患者住院或死亡的機率降低50％。

默沙東上周四指出，根據與全球政府簽訂的供應合約，預期Molnupiravir在2021年將挹注5億到10億美元的銷售額。美國早在6月宣布，支付12億美元購買170萬份5天療程藥物，意味該國囊括今年Molnupiravir總產量的17％。