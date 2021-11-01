新北三重地區日前有一群阿伯、阿嬤邀集在某一處民宅內聚賭，三重警獲報後，於10月14日發動奇襲，15名戰警衝入屋內，當場逮到22名賭客，這些賭客大多白髮蒼蒼，或是根本沒有頭髮的老阿公、阿嬤，令警方有些為難喝令長者們蹲下，警方查扣賭資62萬元、抽頭金3萬餘元。

新北三重警分局近日接獲情資，竟有民眾在某一處民宅內以象棋之方式聚集賭博情事，偵查隊與轄區永福所成立專案小組積極偵辦，經多日監控發現，該賭場非一般住宅小賭，而是設有賭場老闆、清注及把風人員之職業性賭場，且前、後門共裝設4支監視器，隨時監看屋外任何動態，以逃避警方查緝。

三重警方派員於附近高樓找尋適當視野，即時蒐證該處民宅出入狀況，時至14日13時許，果然監控到阿伯、嬤們陸續進入屋內，準備開始「起鼓了」，隨即由偵查隊長林振瑞及永福所所長林旭慶，率約15名戰警兵分多路、埋伏守候，時機成熟後，一舉查獲賭場主持人黃男(37歲)、清注陳男(33歲)及把風張男(48歲)共3人，以及林男(79歲) 等22名賭客，現場查扣賭資及抽頭金共65萬餘元、象棋1副、骰子68顆及監視器1組等贓證物。

警方為求防疫慎重，仍逐一對賭客們噴灑酒精消毒並送上乾淨口罩，全案詢後即依違反刑法賭博罪，將賭場老闆、員工等3人，移送新北地檢署偵辦；另賭客22人，依社會秩序維護法進行裁罰。