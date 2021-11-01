華梵大學董事長悟觀法師表示，華梵大學將發揮「覺之教育」特色，度過少子化衝擊。（華梵大學提供）

華梵大學林從一校長宣布，華梵大學通過民航局審核，將成為無人機國家考場。（華梵大學提供）

華梵大學舉行建校31周年校慶典禮，監察委員賴鼎銘特地出席致賀，他肯定華梵大學辦學用心，讓人見到臺灣高教的希望，並呼籲教育部能對有志朝博雅大學發展的精緻小校多予協助。他同時恭喜華梵大學通過政府審核成為無人機國家考場，更期能為國家訓練無人機人才。

華梵大學建校31周年校慶，學校舉辦一系列的慶祝活動，校慶典禮上更是賓客雲集。董事長悟觀法師致詞指出，少子化的衝擊加上連續兩年的疫情，讓台灣高教面臨艱難的時局，大家應該共同一心，設法解決台灣高教的問題，而不是彼此競爭、相互撕裂。

董事長悟觀法師強調，華梵大學的特色在「覺之教育」，「覺之教育」的本懷就是照顧好每個人的身心靈與精神健康，有健康就有勇氣，而「勇」就是不怕失敗的菩薩精神，從失敗中淬鍊勇氣，就能用精進心勇敢面對艱難的時局，讓慈悲與智慧相生，挺過民國117、118年的少子化衝擊，歡度40周年校慶。

林從一也說，華梵大學的註冊率連續三年持續上揚，師生表現大放異彩，包括美術與文創學系大四學生鄭羽函10月初贏得本屆桃城美展首獎最年輕得主；人文與藝術學院院長兼主任秘書黃智陽教授擔任桃園橫山書法藝術館開館首展的策展人，邀集全世界一流的書畫家成功在台灣開展，受到國際矚目。

林從一更提到，華梵剛於10月中通過民航局審核，將正式成為無人機國家考場，可望與其他單位進一步合作訓練無人機人才；而職訓局委託華梵開辦的「產業新尖兵」職訓課程，協助全臺2800多名弱勢待業青年習得一技之長，不僅開班通過率達百分之百，開班數更是全國第一，遠遠超前排名第二的工研院。

此外，林從一8月上任後，也積極與其他大學、研究機構談學術合作，包括引進臺北醫學大學附設醫院的醫療資源進入校園巡迴駐診，以及教職員生以掛號費40元就可享有台灣精準醫療計畫的高價健檢等跨校合作，種種努力都是希望將華梵大學的位階拉高，對培育人才有更多貢獻。

賴鼎銘致詞時，首先肯定華梵能在少子化危機下度過31年，非常不簡單，創辦人曉雲導師的辦學理念、董事會的用心辦學，以及老師對教育的召喚之心，都讓他看到華梵的希望，相信不只40年，只要有心辦學，都有機會在高教界屹立不搖。

賴鼎銘說，林從一是教育部「大學學習生態系統創新計畫」主持人，他支持林校長將華梵發展成類似美國的博雅大學，希望未來教育部能對這類有辦學理念的小校多予協助，他會與大家共同努力，向教育部促成這樁美事。賴鼎銘也鼓勵華梵善用無人機國家考場的優勢，為國家訓練無人機人才。