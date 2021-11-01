五倍券催落去，電動機車龍頭Gogoro衝出亮眼成績，10月掛牌數與訂單數都創下自去年十月以來的最高紀錄，達到掛牌7851輛與收單近萬張，在全體機車市場的佔有率回升到10.1％，再加上PBGN (Powered by Gogoro Network) 電動機車合作夥伴的掛牌數1650輛，總領牌輛數高達9501輛，差一點就要破萬。

Gogoro指出，整體電動機車市場在疫情稍緩、振興券加溫、地方政府補助加碼的三重利多加持之下，掛牌數與市佔率同步大幅提升至自2020年1月以來的新高，再度超越萬輛規模，達到10910輛，市佔率亦提升至14.0％。

觀察電動機車今年的銷售狀況，除1、2月地方政府尚未公告相關補助辦法，消費者持續觀望而延滯購買意願，3月起買氣逐步回溫，即便第二季下旬受疫情與三級警戒影響稍降，自6月開始整體電動機車與 Gogoro智慧電動機車的銷量皆雙雙爬升，7至10月各月掛牌數都較上月明顯增加，電動機車總掛牌數在9月突破9000輛後，本月更超越萬輛關卡，以10910輛寫下22個月以來電動機車掛牌數新高點。

今年1到10月，Gogoro與PBGN電池交換電動機車車款的累計掛牌數共64614輛（Gogoro 54661＋PBGN夥伴9953），佔全體電動機車的同期掛牌數68253輛的94.7％。換句話說，今年到目前為止，每20輛領牌的電動機車，僅有1輛使用充電或是他牌的電池交換方案，長時間銷售數據的累積，反映出消費者對於購買採用Gogoro Network交換電池系統的智慧電動機車情有獨鍾。

Gogoro分析，10月的掛牌數量不僅較9月成長10.3％，也較去年同月(2020／10)成長 7.1％，以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年10月電動機車掛牌數成長 18.7％，而燃油機車則是減少了將近4分之1。