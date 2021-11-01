4大公投將於年底登場，總統蔡英文多次強調，政府沒有強迫人民吃美豬，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，很多人希望過公投來辯論萊豬的科學依據，但後面會非常困難，除了演變成政黨對決，甚至還會變成親美與反美的對決：郭正亮質疑，萊豬若沒問題？為何不能用於營養午餐？他更直言，針對萊劑的辯論，執政黨一定輸的。

郭正亮今天(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，4大公投的議題會越來越簡化，比如很多人希望能藉此辯論能源政策、萊豬的科學依據，但到最後都會非常困難，因為這已經擺明變成政黨對決，甚至會變成親美、反美的對決。但是，因為不能透過標示區別萊豬，反而傷害到美豬本身，如果有區分，台灣人願意吃美豬，只要不含萊劑，正因為沒有區分，所以整個議題就變成不讓萊豬進口就是反對美豬。

郭正亮質疑，如果萊豬沒問題，為何不能進營養午餐？為什麼軍人不吃？不是考量到健康問題嗎？不就意味著這東西不太好？針對萊劑的辯論，執政黨是必輸的，「你沒辦法針對萊劑來討論」。不過，美國態度非常強硬，就是不能區分，一定要進萊豬，很多國家很不爽。

郭正亮分析，美國要賣萊豬，以及萊豬在美豬的占比中降低，也反映出萊豬在美國不受歡迎，同時很多國家也都是被迫接受萊豬，所以老百姓透過公投表達意見有什麼不對？